Transportistas de San Antonio exigen replicar modelo de Valparaíso para destrabar paro en depósitos de contenedores

El conflicto entre camioneros e importadores independientes de San Antonio suma cinco días de paralización continua, con bloqueos en los accesos a los depósitos del barrio industrial. Ante la imposibilidad de cargar y descargar mercancías, el gremio inició una campaña solidaria para sostener la protesta, debido a la falta de ingresos que enfrentan los transportistas.

El principal motivo de la movilización es la falta de avances en las negociaciones tarifarias con las grandes empresas, pese a las extensas jornadas de diálogo. El dirigente de Agreporsai, Manuel Araya, relató en entrevista con Puranoticia.cl que "tuvimos una reunión extensa que comenzaba a las 1 de la tarde y salimos a las 21 horas. Tuvimos larga jornada con los distintos generadores de carga, en cual yo creo que se vino a burlar la empresa más grande a nivel mundial (…) lo ofreció un reajuste de 2.000 pesos".

Frente a esta propuesta, el vocero manifestó su rechazo y confirmó que la movilización continuará mientras no existan condiciones para retomar las conversaciones. En ese sentido, recalcó que "para mí es una burla y realmente seguimos con la paralización. Seguimos con el bloqueo hasta que ellos no se sienten a conversar, como debe ser, porque yo creo que los generadores de carga se vinieron a burlar ese día durante nosotros".

A la falta de acuerdos se suma el complejo escenario económico que enfrentan los transportistas locales, quienes denuncian que las tarifas permanecen congeladas desde 2022, pese al incremento sostenido en el precio de los combustibles y otros insumos. Al respecto, Araya advirtió que "hay muchos que están congelados sus tarifas, que no se hacen realidad, como va subiendo el precio del combustible. Y si hoy día vemos la tabla, en diciembre vamos a llegar a 2 mil pesos el combustible y el próximo año no sé si irá a subir o irá a ver alguna variación".

Este desequilibrio entre los costos operacionales y los ingresos por cada traslado llevó a los transportistas a mantener sus camiones detenidos por tiempo indefinido. El dirigente explicó que "hoy día tener las máquinas en la calle trabajando, tenerlas detenidas realmente nos da exactamente igual. Eso es lo que hemos hablado con nuestros asociados y la fortaleza porque detrás de una máquina hay un conductor, hay un dueño de camión, hay insumos, hay gastos, hay neumáticos, hay aceite. Y hoy día, si un viaje me va a dejar 4 mil o 5 mil pesos, esa no es la realidad de un dueño de camión".

Entre las principales propuestas de Agreporsai para superar la crisis se encuentra eliminar a los intermediarios informales, conocidos como "cortacolas", y ordenar la actividad de los más de 300 camiones de la comuna, promoviendo una relación comercial directa con las generadoras de carga. Al ser consultado sobre esta alternativa, Araya destacó la experiencia de Valparaíso y señaló que "en Valparaíso es un círculo totalmente menor, que ahí está el colega Mateluna que está ordenado y está trabajando en una manera directa con los generadores de carga, lo que no pasa acá en San Antonio".

En cuanto a la posibilidad de establecer acuerdos directos con las empresas generadoras de carga, el dirigente manifestó su disposición a avanzar en esa dirección, tomando como referencia el modelo de la ciudad vecina. Sobre este punto, sostuvo que "necesitamos una transparencia de tarifa del año 2022 al 2026". Al preguntarle si se puede llegar a acuerdo para que trabajen directamente con el generador de carga, Araya responde: "Yo creo que sí, yo creo que hay que seguir el modelo del Valparaíso".

A las demandas por mejoras tarifarias y mayor transparencia comercial se suma el rechazo a la futura instalación de cuatro pórticos de telepeaje (TAG) en un tramo de seis kilómetros, medida que, según el gremio, incrementaría considerablemente los costos de operación. Araya alertó sobre el impacto económico de esta iniciativa y señaló que "hoy día el TAG nos va a perjudicar. Supóngase que en San Antonio dan 100 vueltas al camión porteador. Hoy día de nuestro bolsillo irán a salir con cuatro pórticos 400 mil pesos que no están en nuestro gasto".

Sin avances en la mesa de diálogo, Agreporsai mantendrá el bloqueo en los patios de contenedores hasta alcanzar acuerdos con las empresas generadoras de carga. Entre las principales exigencias del gremio se encuentran el establecimiento de contratos directos, sin intermediarios, y la implementación de un esquema tarifario transparente que permita cubrir los costos operacionales y garantizar la continuidad del transporte local en San Antonio.

PURANOTICIA