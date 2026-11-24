Un 76% de avance promedio en las acciones priorizadas registra el Plan Regional contra el Crimen Organizado 2026, balance que fue revisado durante una nueva sesión del Consejo Regional contra el Crimen Organizado de Valparaíso, que por primera vez desarrolló su encuentro en la provincia de Los Andes.

Durante la jornada se analizaron las medidas impulsadas para enfrentar delitos como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el contrabando y el lavado de activos, junto con el nivel de cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan regional.

Entre las acciones que presentan avances se encuentran las coordinaciones de intervenciones con la Fiscalía, la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (BRIANCO) y el OS7 de Carabineros. También se destacó la implementación de un plan de fiscalizaciones conjuntas relacionadas con mercancías y la conformación de una mesa de perfilamiento de embarcaciones.

El seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, relevó la importancia de mantener el trabajo colaborativo entre los organismos públicos y desarrollar estas instancias en las zonas donde existen desafíos estratégicos para la seguridad regional.

Al respecto, señaló que “este 76 % de avance demuestra que estamos trabajando de manera coordinada y con acciones concretas para enfrentar el crimen organizado. Sesionar en Los Andes refuerza ese compromiso con los territorios”.

Uno de los asuntos abordados en el encuentro fue la coordinación institucional en torno al complejo fronterizo Los Libertadores, punto estratégico para la conexión terrestre entre Chile y Argentina.

Sobre este tema, el delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, destacó que "la lucha contra el crimen organizado requiere un trabajo coordinado y permanente entre las distintas instituciones del Estado. Nuestra participación en este Consejo Regional nos permite fortalecer las estrategias de prevención, mejorar la coordinación y avanzar en acciones concretas para enfrentar este fenómeno".

Finalmente, el Consejo Regional contra el Crimen Organizado continuará con el seguimiento de las medidas contempladas en el plan de trabajo 2026, además de monitorear los compromisos asumidos y fortalecer la coordinación entre las instituciones participantes.

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