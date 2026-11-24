A más de dos años del megaincendio que devastó sectores de Viña del Mar y Quilpué, el juicio oral contra los nueve imputados llegará este martes 24 de noviembre a una de sus instancias decisivas, cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso entregue el veredicto respecto de las responsabilidades penales de los acusados.

El abogado Felipe Olea, quien representa a familiares de más de 65 fallecidos en esta tragedia, señaló que “hoy nos acompaña la esperanza, porque se ha hecho un trabajo riguroso con pruebas contundentes para que la justicia condene a los acusados. Pero también nos invade la preocupación de que la justicia quede a medias”.

En esa línea, se volvió a cuestionar que no se persigan las responsabilidades de todas aquellas personas que, desde sus funciones institucionales, habrían permitido que el incendio forestal avanzara hasta convertirse en una verdadera catástrofe.

“No puede ser que no se juzgue a quienes, por su negligencia y desidia, permitieron que un incendio viajara 30 kilómetros en seis horas hasta llegar al radio urbano. Aquí no están todos. Faltan las 138 vidas que perdimos, y faltan también los poderosos responsables que aún no enfrentan a la justicia”, indicó el jurista.

Respeto a las recientes declaraciones del imputado Elías Salazar, quien habría responsabilizado a las víctimas de esta tragedia, señalando que “se mataron solos” por no alcanzar a huir de las llamas, Olea manifestó que “son palabras de una crueldad inhumana, pero que revelan el macabro sentido que tenía esta banda incendiaria. Solo esperamos que entiendan que los mismos nueve imputados se pusieron las esposas, pues nadie los condenó más que sus propias decisiones”.

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