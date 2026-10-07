Transporte público de la región de Valparaíso firma histórico acuerdo con Senda para implementar el programa "Prepara Laboral"

En el marco del Plan por la Seguridad, la Prevención y el Bienestar en el Transporte Público, impulsado por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, representantes del transporte público, autoridades sectoriales y SENDA suscribieron un compromiso voluntario para implementar el programa Prepara Laboral. La iniciativa busca fortalecer los factores protectores al interior de las empresas operadoras y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en el rubro.

Sobre este trabajo conjunto entre la autoridad, empresarios y conductores de la región de Valparaíso, el delegado Presidencial Regional, Manuel Millones Chirino, explicó el contexto de las conversaciones:

"Hemos venido construyendo confianza entre la autoridad, los empresarios y los conductores, para abordar distintas problemáticas que vive el transporte público. Independientemente de las condiciones contractuales, que es parte del problema de fondo que se tendrá que resolver cuando tengamos todo el sistema licitado con los buses nuevos, hoy tenemos una preocupación que compartimos con los conductores y los empresarios, y se trata de cómo abordamos la adicción a las drogas y al alcohol, pero de manera preventiva".

En esa misma línea, la autoridad enfatizó que el foco del protocolo firmado está puesto en la prevención y el tratamiento de las adicciones, abordándolas como una enfermedad y promoviendo mecanismos de apoyo para quienes requieran atención especializada:

"Cada cierto tiempo hacemos control en la vía pública, que tiene un impacto mediático, pero ciertamente también hay que actuar con reserva, porque un conductor que está bajo el efecto de la droga o el alcohol, hay que tratarlo como una persona que tiene una enfermedad, una adicción. Y en este sentido, lo que hemos firmado, este protocolo de trabajo con los empresarios es cómo abordamos la enfermedad de las drogas y alcoholismo. Y en este plan, que va a presentar ahora Senda, vamos a trabajar en la prevención y en el tratamiento, con residencias especializadas para ellos y, por cierto, de la mano con el empresario para que dé las facilidades para que aquel conductor que requiere un tratamiento se le dé esta posibilidad".

Asimismo, la autoridad regional remarcó la importancia de poner en el centro el bienestar y la salud de los trabajadores del transporte público, como parte de los esfuerzos destinados a mejorar el sistema:

“Hemos tenido conversaciones, intercambios, diferencias en distintas oportunidades, pero hoy nos une un solo objetivo: mejorar el transporte público, pero partiendo por la salud de los trabajadores”.

Por su parte, el seremi de Transportes de la región de Valparaíso, Matías Valenzuela Saavedra, relevó la visión integral del diagnóstico existente en la zona y la necesidad de complementar las fiscalizaciones con medidas preventivas y de salud:

"El diagnóstico es claro frente a las problemáticas que aquejan tanto al transporte como a la sociedad en materia de alcohol y drogas. Por eso, más allá de las fiscalizaciones y sanciones, entendemos que este es un desafío estructural que debe abordarse desde la prevención y la salud. Valoramos profundamente este acuerdo alcanzado que permitirá a SENDA desplegar una estrategia por etapa, comenzando con información preventiva y acceso a tratamiento, para apoyar a los trabajadores y asegurar la calidad del servicio para nuestra región".

El director regional (s) de SENDA Valparaíso, Pedro Martínez Muñoz, detalló el alcance preventivo del programa, que contempla entregar herramientas tanto a los trabajadores como a las empresas para abordar los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas:

“Con este acuerdo damos un paso concreto para fortalecer la prevención en el transporte público. Queremos entregar a conductores y empresas información sobre los riesgos del consumo de alcohol y otras drogas en la conducción, pero también promover espacios laborales saludables que fortalezcan los factores protectores. La prevención se construye entre todos y, en este caso, cuidar a quienes conducen también significa proteger a miles de personas que diariamente usan este medio de transporte para movilizarse por la región”.

Desde el gremio de los trabajadores, Oscar Cantero, presidente de la Confederación Nacional de Conductores, valoró la incorporación de información, prevención y tratamiento en las garitas de la región de Valparaíso, destacando que se trata de una solicitud que el sector venía planteando desde hace años:

“Tres años atrás que venimos solicitando esto, pero no nos dio resultados, y esta vez, esta nueva administración le hicimos ver que era necesario de entregar algún tipo de prevención y de tratamiento a los conductores, y de información más que nada. No es que estuvimos en contra de las fiscalizaciones, pero sí faltaba algo, que era justamente que necesitamos la prevención de los conductores, el tratamiento de los conductores, la información que es fundamental que tengamos en las garitas. Aquí hay un compromiso de que Senda, conjuntamente con Transporte, va a informar a todas las garitas de transporte público de la región, del país, para que los conductores tengan conocimiento de qué sanciones o qué situaciones se enfrentan al tener esta adicción, que es una enfermedad. Necesitamos sanar a nuestra gente para que así los conductores andar en buenas condiciones de trabajo”.

Finalmente, Aitor Olaechea, representante legal de la empresa Toptur S.A, respaldó la iniciativa a partir de la experiencia previa de la compañía en materia de prevención y tratamiento, destacando la importancia de involucrar a las empresas, las familias y los propios trabajadores:

“Me parece genial que se esté ahora masificando este tipo de convenio. Nosotros como empresa llevamos trabajando en esto un poquito antes, llevamos cerca de un año y medio voluntariamente, entendiendo que esto es un problema que no se soluciona sancionando. Esto es una enfermedad, donde la empresa, la familia, los mismos conductores tienen responsabilidad en el tratamiento de quien hoy día está enfermo. Muchas veces esa persona no es consciente que está enferma. Por consiguiente, necesita una red de apoyo y quien pasa mayor parte del tiempo con él o con ella, somos primero los colegas de trabajo y así es como se parte gestando esta actividad. Estamos muy de acuerdo, esto se tiene que implementar”.

Con la firma de este convenio, la región de Valparaíso avanza en la articulación entre el sector público, las empresas y los trabajadores del transporte público para fortalecer los estándares de seguridad y bienestar laboral. Al situar la salud y la prevención en el centro de la gestión, la iniciativa busca apoyar de manera concreta a los trabajadores del rubro y, al mismo tiempo, contribuir a un transporte más seguro y responsable para los miles de usuarios que diariamente se desplazan por la región.

PURANOTICIA