Un grave incidente doméstico registrado en el sector de Las Ventanas, en la comuna de Puchuncaví, movilizó a equipos de emergencia y personal policial, luego de que un niño de ocho años ingiriera accidentalmente ácido sulfúrico. Debido a la gravedad de su condición, el menor recibió atención médica inicial en el Cesfam de la localidad, para posteriormente ser trasladado de urgencia hasta un centro asistencial de mayor complejidad de la región de Valparaíso.

Respecto de lo ocurrido y el procedimiento desplegado para resguardar la integridad del menor, el capitán Miguel Cuevas, jefe de la Subcomisaría de Quintero, explicó que el niño resultó con lesiones por quemaduras tras consumir un líquido corrosivo. Ante la complejidad, se coordinó su traslado al Hospital Gustavo Fricke, en Viña del Mar, con el acompañamiento de patrullas policiales para facilitar y agilizar su llegada al recinto asistencial.

Una vez concretado el ingreso del menor al hospital, las diligencias policiales se concentraron en establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente y cómo una sustancia de estas características llegó a quedar al alcance del niño. Para ello, personal especializado concurrió hasta el domicilio, donde realizó el empadronamiento de testigos y la recopilación de antecedentes que permitieran esclarecer la dinámica de los hechos.

En el marco de la investigación, funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) efectuaron diversas diligencias y peritajes para reconstruir lo sucedido y establecer eventuales responsabilidades. Como resultado de este procedimiento, ambos progenitores fueron detenidos, al ser sindicados como presuntos responsables del delito de lesiones.

Tras las primeras actuaciones policiales, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que determinó la situación procesal de los involucrados. Finalmente, ambos padres quedaron en libertad, apercibidos bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal, mientras continúan las diligencias investigativas destinadas a esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las eventuales responsabilidades en el caso.

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