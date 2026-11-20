El tránsito vehicular en dirección a Viña del Mar por avenida España estará suspendido durante gran parte de este sábado 21 de noviembre, debido a nuevas faenas correspondientes al proyecto de estabilización que se ejecuta en esta importante arteria del borde costero de la región de Valparaíso.

De acuerdo con lo informado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), el cierre comenzará a las 05:00 horas y se extenderá hasta las 21:00 horas, entre el sector de Amunátegui y Recreo. La medida responde a trabajos de fortificación y perfilado del talud, retiro de rocas y posterior remoción de escombros.

Ante esta interrupción, el organismo llamó a los conductores a planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar las rutas alternativas establecidas para evitar inconvenientes.

Asimismo, recomendó mantener una conducción responsable, respetar los límites de velocidad y extremar las precauciones al circular por el sector.

Para el transporte público y los vehículos particulares que se dirijan hacia Viña del Mar, la ruta alternativa considera el siguiente recorrido: Calle Pellé – Lastarria – Barros Arana – Camino Real – Diego Portales – Bajada Bustos – Avenida España.

En tanto, los vehículos particulares también podrán utilizar una segunda alternativa, que contempla el siguiente trayecto: Calle Amunátegui – Diego Portales – Bajada Bustos – Avenida España.

El Serviu de Valparaíso supervisará el desarrollo de las faenas e instalará la señalética correspondiente para orientar a los usuarios de la vía durante la jornada.

El cierre forma parte de las obras definitivas que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) desarrolla para estabilizar el sector de avenida España, mediante una inversión cercana a los $1.398 millones.

La intervención tiene un plazo estimado de ejecución de tres meses y busca restablecer la conectividad de esta arteria a cuatro pistas, recuperando sus condiciones de circulación.

PURANOTICIA