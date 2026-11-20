Cerca de 30 establecimientos han quebrado este año en el tradicional Barrio Poniente de Viña del Mar, un sector comprendido entre las calles 1 y 8 Norte que enfrenta un complejo escenario comercial. El aumento de los costos operacionales, las nuevas exigencias municipales, las dificultades de conectividad, la disminución del turismo y los problemas de delincuencia aparecen entre los factores identificados por los locatarios. Una situación que, según la Asociación Gastronómica y Cultural Barrio Poniente, se enmarca en una crisis en distintos puntos de la Ciudad Jardín.

Consultada por Puranoticia.cl sobre este escenario, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, sostuvo que efectivamente las dificultades no se limitan sólo a dicho sector turístico y comercial de la comuna, sino que también se manifiestan en otras zonas de la comuna, como Reñaca, y forman parte de un contexto económico más amplio, marcado –según su análisis– por el desempleo y la contracción de la actividad económica nacional. Frente a este panorama, identificó una posible gran solución.

"Nosotros ya llevamos dos trimestres con más del 10% de desempleo en la región y si son menores de 25 años, llega a 23%. Es bien tremendo lo que está pasando en la región de Valparaíso. Nosotros resentimos de manera más acelerada y de manera más temprana una contracción económica bastante tremenda", afirmó.

Ripamonti agregó que la condición turística y estacional de Viña del Mar no ha impedido que los negocios locales resientan este escenario, explicando que "estamos creciendo un 0% y eso tiene repercusiones", aludiendo a los nuevos emprendimientos que decidieron instalarse en la zona y que también han debido enfrentar la disminución de la actividad.

Al ser consultada directamente sobre si se trata de una problemática de alcance nacional, la jefa comunal viñamarina respondió que "hay una contracción de crecimiento de 0% en todo el país y yo creo que el Barrio Poniente no tiene una protección frente a eso. Ni el Barrio Poniente ni ningún negocio".

En esa línea, ha escuchado a dueños de locales describir las dificultades que han enfrentado este año, incluso advirtiendo que "algunos de ellos están endeudándose y eso es algo que lamentablemente no ocurre solo en el Barrio Poniente".

SU GRAN SOLUCIÓN

Más allá del diagnóstico económico, Ripamonti planteó que existe un problema estructural en la región de Valparaíso que, de abordarse, podría tener efectos sobre la actividad económica de distintas comunas: el funcionamiento del transporte público.

"Yo siempre he dicho y lo hablé con el delegado (Manuel Millones) en la primera reunión que tuvimos –y él estuvo muy de acuerdo porque, además, él es viñamarino– de que hay un componente estructural en la región de Valparaíso que, de cambiarse, podría acelerar significativamente la economía de toda la región. Estoy hablando del transporte", expresó la autoridad a Puranoticia.cl.

Para explicar el impacto que tiene la falta de locomoción en la vida cotidiana y en el comercio, contó una experiencia que vivió en un restaurante del Barrio Poniente tras asistir al Teatro Municipal a un evento. Según relató, "el garzón me cobró tempranito, como a las 20:30 horas, diciéndome que después no tenía cómo irse a su casa en Forestal. Y claro, tú en la noche no tienes nada y no puedes llegar a tu casa", contó.

A partir de ese episodio, sostuvo: "Imagínate si fuéramos como Santiago en el hecho de que podríamos movernos durante toda la noche, movernos de un lado a otro sin tener que pedir aplicaciones de transporte. Además, las personas no pueden pagar aplicaciones y se van caminando a sus casas hoy día", afirmó

Asimismo, sostuvo que "en Reñaca pasa lo mismo. Si usted quiere ir a Los Almendros, la 607 pasará una vez cada cierto tiempo". Por este motivo, planteó: "¿Cómo no va a ser un reactivador y un desencadenante de desarrollo económico?".

En su análisis, contar con una movilización adecuada no solo permitiría facilitar los desplazamientos de los trabajadores, sino que también entregaría mejores condiciones para que las personas puedan salir a consumir en restaurantes y otros establecimientos sin tener que asumir el costo de un viaje en App de transporte.

"SISTEMA CORROMPIDO"

La jefa comunal también formuló críticas al funcionamiento del transporte público regional y comunal, apuntando a los recorridos, las frecuencias y las tarifas que deben cumplir los operadores para recibir los subsidios correspondientes.

"Me da lo mismo hacer polémica en este sentido, que son los únicos temas polémicos que yo digo sin ningún pelo en la boca, porque esto para mí es lo peor, lo que pasa con el transporte es lo peor. Es decir, hay un sistema que está completamente corrompido", manifestó de manera enfática la autoridad.

En esa misma línea, la militante del Frente Amplio (FA) cuestionó que las condiciones que deberían cumplirse para acceder a los subsidios no necesariamente se estarían respetando. "Uno debería cumplir con los recorridos, con la frecuencia y con los sistemas de tarifa y todo lo que tiene que ocurrir para que a ti te paguen el subsidio ¿y eso tú crees que se cumple? No se cumple", sostuvo.

Ripamonti aseguró que las dificultades de movilización también han marcado sus propias experiencias personales y advirtió que la falta de alternativas de transporte termina afectando las posibilidades de desarrollo de la región: "Frente a un escenario de contracción económica, no teniendo movilización y todo, eso estanca el desarrollo de la región. Sin lugar a dudas yo creo que esa debería ser la prioridad de algún Gobierno en la región de Valparaíso", concluyó la autoridad viñamarina.

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