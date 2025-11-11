Transporte gratuito y más frecuencias: así funcionará el Metro de Valparaíso durante las elecciones presidenciales y parlamentarias

Como ya es costumbre durante las jornadas eleccionarias, EFE Valparaíso anunció su plan operacional para este domingo 16 de noviembre, día en que los chilenos tendrán que elegir a su nuevo Presidente(a), Senadores y Diputados.

En primer lugar, se adelantará el inicio del servicio a las 7:00 de la mañana, saliendo trenes tanto desde Limache como también desde Puerto, en Valparaíso. Por otro lado, habrá una frecuencia de 12 minutos y reforzamiento con trenes dobles, en función de cómo va registrándose la afluencia de pasajeros durante aquella jornada.

El gerente general de la compañía, Miguel Saavedra, explicó que "es muy importante destacar que va a existir un esfuerzo para disponer de tarifa cero, es decir, va a haber una facilidad total para que se puedan mover y trasladar a los distintos puntos de las cinco comunas para que puedan acceder a este acto eleccionario”.

Por su parte, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, valoró las medidas adoptadas indicando que “es parte de todo el despliegue que se está haciendo para dar el mejor servicio y las mejores condiciones para que la población de la región de Valparaíso pueda acercarse a sus locales de votación".

Cabe recordar que son más de 1.690.000 personas las que están llamadas a votar en los 437 locales de votación dispuestos en las 38 comunas de la Quinta Región.

SERVICIO GRATUITO

Vale hacer presente que, al igual que en elecciones anteriores, el Tren Limache Puerto funcionará de forma gratuita para los usuarios, los que, al igual que en un viaje normal, deberán pasar el torniquete marcando su ingreso y salida con su tarjeta de transporte o los diferentes medios de pago, marcando costo cero.

La seremi de Gobierno, Carolina Zapata, sostuvo que "todas las acciones, tanto de transporte como de seguridad y el despliegue en toda la región, tiene que ver con fortalecer este proceso democrático y garantizar que todas las personas puedan asistir a votar y, en ese marco, el transporte es muy relevante”.

Además, la intermodal Bus+Tren en estación Limache funcionará de manera normal, facilitando el traslado desde el interior de la región hacia el gran Valparaíso. A esto se suma que los buses nocturnos comenzaran su operación a las 23:00 horas.

"Valorar los esfuerzos que se hacen desde esta empresa del Estado para proveer de transporte, también de frecuencias que estén asociadas al desplazamiento de las personas en todo el eje de las estaciones”, comentó el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, Jean Pierre Ugarte.

Los últimos servicios de tren serán a las 22:06 desde Limache y 22:12 desde Puerto, pasando también por la Estación Valencia, que funcionará toda la jornada.

