Trágico desenlace del universitario que era buscado en Viña: Luis Felipe Correa perdió la vida en las líneas del Metro de Santiago

76 días pasaron desde que se perdió el rastro de Luis Felipe Correa Gutiérrez, joven de 19 años, estudiante de Sociología de la Universidad de Chile y oriundo de San Bernardo, cuyo nombre comenzó a circular a fines de agosto entre medios de comunicación, cadenas por redes sociales y afiches que sus amigos y familiares comenzaron a pegar en distintos puntos, con la esperanza de encontrarlo con vida.

El joven universitario fue visto por última vez el 21 de agosto, día en que las coordenadas de su teléfono celular lo ubicaron en la intersección de avenida Perú con calle 6 Norte, en el borde costero de Viña del Mar, lugar hasta donde llegaron, horas después, familiares, amigos y compañeros de universidad del estudiante, con el objetivo de participar en las labores de búsqueda. Pero ninguna pista fue concluyente.

De acuerdo con la información que manejaba su núcleo familiar, el joven de San Bernardo había viajado a la Ciudad Jardín para reunirse con una amiga, encuentro que finalmente no llegó a concretarse, aumentando así la incertidumbre y la angustia de su entorno más cercano. Desde entonces, su paradero se transformó en un misterio que mantuvo movilizadas a decenas de personas durante semanas.

Pero después de más de dos meses de búsqueda, se confirmó que Luis Felipe Correa fue encontrado sin vida. En un primer momento, sin embargo, se desconocieron las circunstancias de su hallazgo, lo que dejó abierto un manto de dudas sobre el caso. De hecho, fue su universidad la que se refirió al tema a través de un comunicado.

"La Facultad de Ciencias Sociales expresa sus sinceras condolencias por el fallecimiento de Luis Felipe Correa Gutiérrez, estudiante de Sociología de nuestra comunidad. Lamentamos profundamente esta pérdida y acompañamos a la familia, amigas, amigos y seres queridos en este difícil momento", expresaron en el plantel.

En ese contexto, Puranoticia.cl accedió a antecedentes desconocidos hasta ahora, que arrojan algunas luces respecto a lo ocurrido con el joven estudiante universitario de 19 años: Luis Felipe Correa se habría lanzado a las líneas del Metro de Santiago, hecho que se habría registrado durante el mismo día de su desaparición.

El caso había sido denunciado en una primera instancia como presunta desgracia ante la Fiscalía Local de San Bernardo, luego de que la familia perdiera todo contacto con el estudiante de Sociología en la Universidad de Chile. No obstante, esa misma jornada, otra denuncia fue ingresada en la Fiscalía de Ñuñoa por parte de Metro de Santiago, relacionada al hallazgo de un cuerpo en sus instalaciones.

Tras un proceso extenso de peritajes y exámenes forenses, el Servicio Médico Legal (SML) confirmó, más de dos meses después, que el cuerpo correspondía a Luis Felipe Correa, el universitario desaparecido. Con ello, ambas fiscalías –San Bernardo y Ñuñoa– comenzaron a coordinar la información para dar curso al proceso investigativo.

Fuentes ligadas al caso explican que una de las hipótesis más consistentes apunta a que el joven viajó a Viña del Mar y regresó ese mismo día a la región Metropolitana, donde finalmente habría tomado la drástica decisión de acabar con su vida.

Asimismo, se informó que la Fiscalía de Ñuñoa fue la encargada de oficiar al Servicio Médico Legal el miércoles 5 de noviembre para permitir que la familia de Luis Felipe pudiera hacer retiro de su cuerpo. A su vez, el organismo notificó de esta diligencia a la Fiscalía de San Bernardo, que llevaba la causa por presunta desgracia.

De esta manera, luego de 76 días de incertidumbre y profunda angustia, se cerró uno de los casos más dolorosos y enigmáticos de los últimos meses, marcado por la búsqueda incansable de una familia que nunca dejó de esperar noticias de su hijo.

