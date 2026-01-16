Click acá para ir directamente al contenido
Trágica muerte de joven enluta a Reñaca y activa investigación: mujer que compartía con amigos cayó desde el piso 17 de un edificio

La víctima se habría retirado hacia un dormitorio, desde donde cayó al vacío por causas que ya están siendo investigadas por los organismos competentes.

Viernes 16 de enero de 2026 08:45
Una joven de entre 20 a 30 años perdió la vida luego de caer desde el piso 17 de un edificio ubicado en el sector de Reñaca Norte, en la comuna de Viña del Mar.

La mujer compartía bebidas alcohólicas junto a un grupo de personas cuando, de un momento a otro, se dirige a un dormitorio en soledad.

Pasaron los minutos y los amigos, al ver que la joven no regresaba, fueron a buscarla, observando que yacía tendida en la planta baja, completamente inmóvil.

Así es como se dio aviso a la policía, que concurrió al lugar para adoptar el procedimiento, recopilando testimonios que permitan configurar lo ocurrido.

De igual forma, personal del Servicio Médico Legal (SML) llegó al sitio del suceso para levantar el cuerpo sin vida e iniciar las diligencias en él.

Según consigna la cuenta Alerta V Costa, la joven fallecida había llegado recientemente a Reñaca para disfrutar sus vacaciones junto a unos amigos.

