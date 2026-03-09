Tragedia familiar en Algarrobo: Cuatro fallecidos y un desaparecido tras intento de rescate de menor de edad en el mar

Una tragedia afectó a un grupo familiar la tarde de este lunes en el sector de Playa Grande Mirasol en la comuna de Algarrobo, región de Valparaíso.

Cuatro personas fallecieron por inmersión en medio del intento de rescate de un menor de edad que presentó dificultades para salir del agua.

Esto motivó que cinco de sus familiares se lanzaran al agua para intentar rescatarlo, frente al humedal de Algarrobo Norte.

Las víctimas corresponden a 4 adultos (2 hombres y 2 mujeres). Asimismo, otra persona se mantiene desaparecida en el mar, sin haber sido ubicada hasta el momento.

Por otra parte, una persona que logró ser rescatada fue trasladada al SAPU de Algarrobo y posteriormente derivada al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio para recibir atención médica.

El capitán de corbeta litoral Sergio Sánchez, capitán de Puerto de Algarrobo, señaló que ante la emergencia que afectaba a un menor de edad “cinco personas adultas se tiraron al mar para poder rescatarlo, las cuales fueron arrastradas por la corriente y llevadas mar adentro; cuando llegó el equipo de emergencia lograron rescatar solo a una persona, la cual fue evacuada directamente al Cesfam de Algarrobo y posteriormente trasladada al Hospital de San Antonio por la gravedad de sus lesiones”.

“Mientras que las otras personas adultas no pudieron ser rescatadas por el fuerte oleaje existente”, agregó.

La autoridad marítima y equipos de emergencia continúan trabajando en el sector para dar con una quinta persona que permanece desaparecida.

Por su parte, desde la delegación presidencial de San Antonio, Carolina Quinteros, confirmó que “según antecedentes preliminares el hecho ocurrido en el sector de San Alfonso del Mar, habría dejado cuatro personas fallecidas, quienes ingresaron al mar en un intento de rescatar una niña que era arrastrada por el oleaje”.

“A esta hora se trabaja en la recuperación del cuerpo de una menor, mientras una persona se encuentra grave y fue traslada al Hospital Claudio Vicuña”, complementó.

