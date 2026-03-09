80 familias de Concón recibieron las llaves de sus nuevos hogares en el proyecto habitacional «Pedro Aguirre Cerda»

80 familias de Concón vivieron este lunes la ceremonia de inauguración y entrega de llaves de sus nuevos hogares, correspondientes al proyecto habitacional Pedro Aguirre Cerda. La obra, ubicada en Av. Magallanes N°1355, significó una inversión total del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de más de $3.600 millones.

Los beneficiarios corresponden a ex residentes de los campamentos “Las Palmeras” de Concón y “Las Gaviotas” de Quintero y familias que, por muchos años, han esperado una solución habitacional digna, de alto estándar y definitiva.

La entrega de estas obras marca un hito también en el desarrollo urbano local, terminando con décadas de rezago en la construcción de viviendas sociales en Concón.

En este contexto, la seremi de Vivienda, Belén Paredes, destacó que "por supuesto que el Plan de Emergencia Habitacional son números, pero sobre todo es justicia y descentralización. Había comunas donde no habíamos llegado con la vivienda social en décadas, y una de esas es la comuna de Concón, donde por distintas razones no habían podido impulsar viviendas para los sectores que tanto requerían seguir viviendo en Concón”.

Las nuevas viviendas destacan por su consolidada infraestructura de hormigón y su amplitud, contando con una superficie de 57,82 metros cuadrados por departamento. Cada hogar incluye sala de estar, comedor, cocina, baño, tres dormitorios, logia y balcón. A esto se suma el equipamiento comunitario, que contempla una sede de 48,9 metros cuadrados y áreas verdes con juegos infantiles y mobiliario.

Respecto a los desafíos técnicos y la calidad de las obras desarrolladas, el director (s) de Serviu Valparaíso, Félix Díaz, señaló que "este proyecto se inicia en el año dos mil veintiuno, plena pandemia. Sufrimos muchos inconvenientes que logramos sortear y que nos permiten entregar estas 80 viviendas con una inversión de más de 3 mil 600 millones de pesos, con alto estándar, con una superficie que supera los 57 metros cuadrados. Y estamos muy, muy contentos como ministerio, como servicio de hacer esta entrega de vivienda”.

El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, resaltó el "agradecimiento que tiene la comuna de Concón, a estos últimos cuatro años, se activaron dos proyectos importantes que tenían una larga data de espera. Y hoy día hemos visto como más de trescientas familias acá en la comuna de Concón, hoy día cuentan con su casa propia. Así que no nos queda más que palabras de agradecimiento, y, por supuesto, no parar este desafío, de seguir generando vivienda digna y de calidad la gente que hoy día no cuentan con ella".

Finalmente, la presidenta del comité Pedro Aguirre Cerda, Andrea Flores, dijo que "hoy día cerramos una etapa con el tema de las entregas de las 80 viviendas. Si bien es cierto, como lo dije, esto ha sido un trabajo con harta perseverancia, respeto, resiliencia que es lo más importante y, bueno, esta comunidad está muy bien organizada, así que creo y sigo creyendo, como siempre, en que la gente vamos a seguir trabajando juntos por tener la mejor comunidad acá en Concón”.

