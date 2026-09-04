Tragedia en Viña del Mar: mujer de 82 años pierde la vida en incendio que afectó a dos viviendas en el paradero 12 de Achupallas

Una mujer de 82 años falleció durante la madrugada de este viernes tras un incendio estructural registrado en el sector de Achupallas, en Viña del Mar, siniestro que además afectó a otras viviendas y movilizó a distintas unidades de Bomberos.

La emergencia se registró específicamente en las inmediaciones de calle Los Almendros con Heriberto Rojas, específicamente en el sector correspondiente al paradero 12 de Achupallas, dejando a tres personas damnificadas.

Al momento de la llegada de los equipos de emergencia, las llamas afectaban directamente a dos viviendas, existiendo además riesgo de propagación hacia otras construcciones del sector.

Debido a la magnitud del incendio y al peligro de que el fuego continuara extendiéndose, Bomberos declaró una segunda alarma, reforzando así el despliegue de voluntarios y unidades para controlar la emergencia.

Pese al trabajo realizado en el lugar, posteriormente se confirmó el fallecimiento de la mujer de 82 años al interior de uno de los inmuebles afectados por el fuego.

En paralelo, la emergencia generó afectaciones en el suministro eléctrico de la zona, por lo que se realizaron maniobras en la red a solicitud de Bomberos.

Desde Chilquinta informaron que "estamos trabajando en la normalización del suministro eléctrico de los sectores: Achupallas y Miraflores Alto, en la comuna de Viña del Mar debido a solicitud Bomberos".

De igual forma, la empresa aseguró que el servicio se había normalizado en el 92% de los hogares.

El Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar trabaja junto con el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para establecer lo ocurido en la parte alta de la comuna.

Asimismo, personal del Servicio Médico Legal (SML) realizará el levantamiento del cuerpo sin vida encontrado en el lugar de los hechos.

PURANOTICIA