Tragedia en Villa Alemana: cuatro fallecidos deja colisión que involucró a tres vehículos y una ambulancia en autopista Troncal Sur

Una verdadera tragedia se registró a eso de las 3:00 horas de la madrugada de este domingo 5 de octubre en la autopista Troncal Sur, en la comuna de Villa Alemana, donde cuatro personas perdieron la vida producto de un accidente de tránsito.

En el kilómetro 89 de la carretera, a la altura de la localidad de Peñablanca, un vehículo menor colisionó las barreras de contención luego de haber impactado presuntamente una piedra de un tamaño considerable que estaba en el pavimento.

Debido a esta situación, un segundo automóvil detiene su marcha para socorrer a las personas que se encontraban a bordo del primero. A esta dinámica se suma luego una ambulancia con su personal, que pasaba fortuitamente por el sector.

Fue bajo este contexto que, de pronto, una camioneta Ford Ranger, de color rojo, colisiona con la ambulancia y por proyección termina su carrera embistiendo a quienes se encontraban ayudando a los lesionados del primer accidente.

El resultado de esta acción fue el deceso instantáneo de cuatro personas, según lo pudo comprobar personal del SAMU y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana que llegaron hasta el sitio del suceso minutos más tarde de la tragedia.

Personal de la Sección Investigadora de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros indaga lo ocurrido durante esta madrugada en Villa Alemana, aunque se informó que el conductor de la camioneta fue detenido por conducción en estado de ebriedad, motivo por el que pasará a control de detención y posterior formalización de cargos.

PURANOTICIA