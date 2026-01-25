Tragedia en Valparaíso: incendio consume cuatro casas y deja cuatro fallecidos

Durante la mañana de este domingo se confirmó la muerte de cuatro personas a raíz de un incendio ocurrido en el cerro Placeres de Valparaíso, en un hecho que conmocionó a la comunidad local.

De acuerdo con información preliminar recabada por nuestro equipo a través de redes sociales, el siniestro se habría iniciado en horas de la madrugada de este 25 de enero, movilizando a equipos de emergencia hasta el lugar afectado.

El incendio se registró en las cercanías de avenida Matta, donde las llamas se propagaron rápidamente, afectando a varias viviendas del sector en un corto período de tiempo.

Producto de la emergencia, el fuego consumió cuatro casas, dejando un saldo fatal de cuatro fallecidos, según los primeros antecedentes disponibles durante esta jornada.

En paralelo, las autoridades continúan recopilando información para determinar las causas del incendio, mientras se realiza la evaluación de los daños y el impacto total de esta tragedia en las familias afectadas.

