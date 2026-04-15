Tragedia en San Esteban: adulto mayor fallece en incendio que destruyó una vivienda

Un fatal incendio registrado durante la madrugada de este miércoles 15 de abril dejó como saldo la muerte de un adulto mayor en la comuna de San Esteban.

La emergencia se produjo en el sector El Carrizo, donde –por causas que aún se investigan– una vivienda resultó completamente consumida por el fuego.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el siniestro fue reportado cerca de las 04:40 horas, movilizando a voluntarios de Bomberos hasta el lugar.

Al llegar, las unidades se encontraron con la estructura en una fase avanzada de combustión, lo que dificultó las labores de control y cualquier intento de rescate. Tras extinguir las llamas, se confirmó el fallecimiento del único ocupante del inmueble.

La víctima fue identificada con las iniciales C.F.V., de 79 años, quien se encontraba al interior de la casa al momento de iniciado el incendio estructural en San Esteban.

Peritajes especializados serán clave para determinar el origen del fuego, mientras las autoridades trabajan en esclarecer las circunstancias que rodearon el trágico hecho.

PURANOTICIA