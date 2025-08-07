Tragedia en San Antonio: niño de 7 años muere en medio de incendio en villa Las Dunas

Un niño de sólo 7 años perdió la vida en medio de un incendio estructural registrado en la villa Las Dunas, en la comuna de San Antonio.

Cerca de 65 voluntarios de Bomberos trabajaron en la emergencia, junto a Carabineros, SAMU y funcionarios del Municipio de San Antonio.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, Álvaro Ponce, señaló que "lamentablemente tenemos que informar el fallecimiento de un menor de edad".

El origen de la emergencia es aún desconocido, por lo que el fiscal de turno de la comuna porteña se encuentra dirigiendo las diligencias investigativas.

Desde el Municipio de San Antonio señalaron que "expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del menor, especialmente a su madre y hermano".

"Por instrucción directa del alcalde, se han dispuesto todos los recursos disponibles para brindar acompañamiento y apoyo en este difícil momento", agregaron.

De igual forma, indicaron que "hasta altas horas de la noche, los equipos municipales permanecieron en terreno coordinando acciones inmediatas de contención y asistencia, tanto desde el sistema de salud municipal como desde el establecimiento educacional al que asistía el menor".

También se activó un plan de contención emocional encabezado por las duplas psicosociales -psicólogos y trabajadores sociales— en coordinación con el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST). Este apoyo estará dirigido a los compañeros de curso del menor, sus docentes y toda la comunidad educativa del colegio Villa Las Dunas.

"Reiteramos nuestro profundo pesar por este lamentable hecho y reafirmamos nuestro compromiso de continuar entregando todo el respaldo necesario a la familia afectada y a la comunidad educativa, en un proceso que enfrentaremos con responsabilidad, humanidad y solidaridad", sentenciaron desde la casa edilicia.

