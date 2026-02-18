Tragedia en Ruta Los Libertadores: conductor fallece tras volcamiento de camión en el km 55

Un fatal accidente se registró la tarde de este miércoles en la Ruta Los Libertadores, luego que un camión de alto tonelaje protagonizara un volcamiento de alta energía en el kilómetro 55, en dirección a Los Andes.

El hecho ocurrió a la altura del sector Casino Enjoy, donde —según antecedentes preliminares— el vehículo habría sufrido el reventón de un neumático, provocando que el conductor perdiera el control e impactara contra un costado de la vía antes de volcar.

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar. De acuerdo con el reporte inicial, se trató de un “volcamiento de alta energía de vehículo mayor”, con dos pacientes en estado grave (código rojo), uno de ellos atrapado al interior de la máquina.

Con el paso de los minutos se confirmó el fallecimiento del conductor del camión, mientras que los equipos del SAMU y Bomberos continuaron trabajando en la atención de los heridos y en la búsqueda de un posible tercer involucrado que estaría extraviado.

A raíz de la emergencia, el tránsito se mantiene completamente suspendido hacia el norte, generando alta congestión vehicular.

Desde la concesionaria informaron a través de su cuenta en X: "[TRÁNSITO SUSPENDIDO] Por accidente en el km 55 sector Casino Enjoy en dirección a Los Andes. Prefiera alternativas. #VíasChile Maneje con precaución".

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a preferir rutas alternativas y extremar las medidas de precaución mientras se desarrollan las labores de rescate y despeje de la autopista.

