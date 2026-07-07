Tragedia en Quilpué: peatón muere atropellado luego de cruzar con semáforo en rojo

Una persona murió la mañana de este martes tras ser atropellada en las afueras de la estación de EFE de Quilpué, en un accidente de alta energía registrado en calle Condell Sur, entre Balmaceda y Manuel Rodríguez.

El hecho ocurrió cerca de las 07:00 horas y movilizó a personal de la 2ª Comisaría de Carabineros de Quilpué y a equipos de emergencia.

Al respecto, el Mayor José Halabi, Comisario de la 2da Comisaria Quilpué informó que "personal policial se trasladó hasta la estación de Metro Quilpué con la finalidad de verificar un accidente de tránsito donde se había producido el atropello a un peatón".

En el lugar, los funcionarios entrevistaron al conductor del vehículo involucrado, un hombre de 69 años, quien relató cómo ocurrieron los hechos.

"Una vez en el lugar se entrevista al conductor del automóvil particular que participó en el accidente, correspondiendo a una persona de sexo masculino, de 69 años, quien informa que mientras se desplazaba en su automóvil por Calle Condell Sur de poniente a oriente, pasando por un semáforo con luz verde en normal funcionamiento, instantes en los que cruza caminando un peatón adulto con semáforo en rojo, siendo este último atropellado", señalaron desde la institución.

La víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones, situación que fue confirmada por personal médico.

En ese sentido, Halabi indicó que "lamentablemente, debido a la gravedad de sus lesiones, fallece en el lugar, siendo constatada su muerte por parte de personal médico".

Hasta ahora, la identidad de la persona fallecida no ha sido informada oficialmente.

Respecto a la dinámica del accidente, la policía informó que las cámaras de televigilancia del sector respaldan la versión entregada por el conductor.

"De lo anteriormente señalado, se mantiene un registro en cámaras de televigilancia que respaldan la versión del conductor, pudiendo apreciar que el peatón cruza con un semáforo en rojo", precisaron.

Asimismo, la institución confirmó que el conductor no evidenció consumo de alcohol en la prueba respiratoria realizada en el lugar.

"Ante la prueba alcohólica, no evidencia consumo de alcohol. No obstante, fue realizado el examen de alcoholemia y toxicológico de rigor, el que será presentado ante el Ministerio Público", agregaron.

Por instrucción del fiscal de turno, personal de la SIAT de Carabineros quedó a cargo de los peritajes para establecer la dinámica del accidente, mientras que funcionarios del Servicio Médico Legal (SML) realizaron el levantamiento del cuerpo.

A raíz del procedimiento, el tránsito en calle Condell Sur estuvo suspendido, por lo que las autoridades recomendaron utilizar vías alternativas.

PURANOTICIA