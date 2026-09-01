Tragedia en pleno centro de Quillota: hombre fallece tras sufrir un infarto en un vehículo de aplicación de transportes

Un trágico hecho se registró durante la noche de este lunes 31 de agosto en la comuna de Quillota, luego de que un hombre de aproximadamente 60 años falleciera tras sufrir un infarto mientras se trasladaba como pasajero a bordo de un automóvil de transporte privado por aplicación móvil.

La emergencia fue advertida luego de una alerta recibida por la Central de Cámaras Municipal y la línea telefónica de emergencias 1528, situación que motivó el rápido despliegue de personal de Seguridad Pública Municipal, quienes concurrieron hasta calle San Martín para prestar apoyo ante el procedimiento.

Al lugar también llegó un equipo del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyos profesionales realizaron diversas maniobras de reanimación con el objetivo de estabilizar a la víctima.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, no fue posible revertir su estado de gravedad y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Durante el procedimiento, funcionarios municipales colaboraron con el cierre y resguardo del perímetro, con el propósito de facilitar las labores desarrolladas por los equipos sanitarios y permitir la realización de las diligencias posteriores instruidas por Carabineros y el Ministerio Público.

Desde Seguridad Pública Municipal, en tanto, expresaron sus condolencias y lamentaron el sensible fallecimiento del vecino.

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