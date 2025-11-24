Tragedia en Petorca: minero perdió la vida tras caer desde una altura de 15 metros mientras realizaba trabajos con maquinaria 

Un minero de 58 años perdió la vida en el marco de unos trabajos que realizaba en la mina Las Cabras, ubicada en el sector de Chincolco, en la comuna de Petorca.

Carabineros recibió un llamado alertando de un accidente en el lugar, por lo que se les solicitó que se apersonaran en el sitio del suceso para tomar el procedimiento.

Así es como se constata que un trabajador se encontraba sin signos vitales, por lo que se dio cuenta de lo sucedido al Ministerio Público, que instruyó la llegada de detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes para iniciar las diligencias.

Así es como se estableció que la víctima realizaba labores en el sector, consistentes en arrastrar con un minicargador un generador eléctrico con compresor.

Por razones desconocidas, el trabajador cae desde una altura aproximada de 15 metros, incluidos los pesados elementos que utilizaba segundos antes, falleciendo de manera instantánea en el lugar, según pudo constatar la policía uniformada.

El fiscal de Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Dünner, indicó que "personal de Carabineros tomó contacto con el turno zonal y se dispuso la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios de Los Andes, a objeto de determinar las circunstancias en que se habría dado el fallecimiento de la víctima".

Se dispuso también el retiro del cuerpo por el Servicio Médico Legal (SML), cuyos equipos especializados deberán practicar la autopsia de rigor.

Desde el Ministerio Público indicaron que estaban a la espera de las primeras diligencias realizadas por la Brigada de Homicidios de la PDI, las que permitirán ir clarificando las circunstancias en que habría ocurrido este lamentable fallecimiento, pero también verificar si en este fatal suceso hubo o no participación de terceros.

