Tragedia en Los Andes: conductor argentino pierde la vida tras volcar su camión en sector Guardia Vieja del camino internacional

Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este martes en el sector Guardia Vieja, en la comuna de Los Andes, específicamente a cerca de un kilómetro del peaje Guardia Vieja, en el camino internacional que conecta Chile con Mendoza, Argentina.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, un camión volcó violentamente en la ruta, lo que generó un amplio despliegue de los equipos de emergencia. Hasta el lugar concurrió personal del SAMU, quienes confirmaron el fallecimiento del conductor del vehículo, un ciudadano de nacionalidad argentina.

Bomberos también trabajó en el sitio del suceso realizando labores de emergencia y apoyo tras el volcamiento, mientras que Carabineros mantuvo el control del tránsito en el sector.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el camión siniestrado transportaba alimento para perros. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, Carabineros no ha entregado mayores detalles respecto a la dinámica del accidente.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) quedó a cargo de las diligencias para determinar las causas y circunstancias que derivaron en este fatal hecho.

