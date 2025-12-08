Tragedia en Lo Vásquez: Mujer muere por paro cardiorrespiratorio en carretera

Una mujer de 51 años falleció durante la madrugada de este domingo en la Ruta 68, en dirección a Valparaíso, mientras participaba de la tradicional peregrinación hacia el Santuario de Lo Vásquez. Según información proporcionada por Carabineros, la causa del deceso habría sido un paro cardiorrespiratorio.

El capitán y subcomisario de la Subcomisaría temporal Lo Vásquez, Marcial Ignacio Barrera Pinto, indicó que “a las 3:45 horas, personal de servicio se trasladó al kilómetro 73.600 de la Ruta 68 para verificar que una mujer se encontraba atendida en la vía pública”. Personal del Samu llegó junto a la policía y realizaron maniobras de reanimación, que resultaron infructuosas.

Testigos revelaron que la mujer tenía antecedentes cardiacos. Tras el lamentable hecho, se contactó a la Fiscalía de Casablanca, quien dispuso la concurrencia del Servicio Médico Legal (SML). Aunque la información apunta a una muerte por causas naturales, el caso permanece bajo investigación del Ministerio Público.

El capitán Barrera hizo un llamado a los peregrinos a tomar precauciones: “Reiteramos a todos los feligreses que no se expongan si tienen condiciones cardíacas, traumatológicas, prótesis o si se enfrentan a largas jornadas de sol y caminata”.

