Tragedia en Limache: hallan dos cuerpos sin vida tras incendio que consumió dos casas

Dos personas perdieron la vida en un incendio estructural que consumió dos viviendas en la comuna de Limache durante horas de la madrugada de este lunes.

Al menos dos unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna concurrieron a la calle Villa Alemana para intentar controlar la emergencia iniciada a eso de las 3:00 horas.

Tras lograr sofocar las llamas y asegurar el lugar, se procedió al proceso de remoción de escombros, donde lamentablemente se confirmó el hallazgo de dos cuerpos.

Según las primeras informaciones, los fallecidos serían dos adultos mayores, los cuales no lograron escapar por sus propios medios desde las llamas en su casa.

El domicilio de las víctimas correspondía a una mediagua, mientras que el segundo inmueble afectado sería un local de barrio contiguo a la casa donde se inició el fuego.

(Imagen: Facebook Limache Rebelde)

