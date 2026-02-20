Tragedia en la avenida España: motociclista fallece tras violento accidente en Viña del Mar

Un motociclista murió la noche de este jueves tras protagonizar un accidente en la avenida España de Viña del Mar, en la región de Región de Valparaíso.

De acuerdo con información de Radio Bío Bío, el hecho ocurrió a la altura de calle Amunátegui, en una transitada zona de la comuna.

En ese punto, y por razones que son materia de investigación, la víctima perdió el control de su motocicleta, resultando gravemente lesionada. “Al llegar al lugar, se constató que el conductor mantenía lesiones de extrema gravedad”, señalaron preliminarmente fuentes vinculadas al procedimiento.

Posteriormente, el motociclista fue atendido por personal de salud. Sin embargo, falleció mientras era trasladado a un recinto asistencial. “Pese a los esfuerzos del equipo médico, el paciente murió en el trayecto”, indicaron desde el ámbito sanitario.

Hasta el sitio del suceso llegó personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, quienes desarrollaron peritajes en el lugar hasta aproximadamente las 04:00 horas de este viernes. “Se realizaron diligencias técnicas y levantamiento de evidencia para establecer la dinámica del accidente”, detallaron desde la unidad especializada.

Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer las circunstancias que provocaron el fatal accidente que dejó a un motociclista fallecido en la avenida España de Viña del Mar.

PURANOTICIA