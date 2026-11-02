Tragedia en feria Caupolicán de Viña del Mar: familias anuncian querellas y cuestionan lentos avances de la investigación

A cuatro meses del atropello múltiple que terminó con la vida de seis personas en la feria Caupolicán de Viña del Mar, los familiares de las víctimas volvieron a levantar la voz para exigir respuestas y avances en la investigación judicial.

Bajo este contexto, se llevó a cabo una nueva manifestación en el lugar donde ocurrió el fatal episodio, instancia en la que también se dieron a conocer nuevas acciones legales contra Jonathan Gaete, conductor imputado por el accidente.

Los abogados que representan a los afectados, Gianni Fenelli y Alex Cortés, anunciaron la presentación de tres querellas criminales, mientras cuestionaron el ritmo de las diligencias y la falta de información respecto del avance de la causa.

Uno de los principales cuestionamientos de las familias apunta a que Gaete permanece en libertad, situación que contrasta con las dificultades que enfrentan quienes perdieron a sus seres queridos o resultaron afectados por el atropello.

En ese contexto, el abogado representante de las víctimas manifestó el malestar de sus representados por el desarrollo de la investigación y sostuvo que la exigencia de los familiares apunta a obtener justicia, no a buscar represalias.

"La familia no pretende venganza, pide justicia. No es proporcional que una persona que le ha quitado la vida a seis personas y dejado a siete lesionadas esté haciendo una vida normal, mientras las familias luchan por salir adelante", expresó.

Durante la movilización también se plantearon inquietudes relacionadas con el cumplimiento de las medidas cautelares que pesan sobre el imputado, otro de los aspectos que las familias buscan que sean revisados.

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