Tragedia en El Tabo: Niño de cinco años muere por asfixia por inmersión en el sector Playas Blancas

Un niño de cinco años falleció mientras se encontraba en el sector Playas Blancas de la comuna de El Tabo, región de Valparaíso.

Según información preliminar, el lamentable hecho se registró luego de que el menor de edad sufriera una asfixia por inmersión.

La víctima fue trasladada de urgencial al Servicio de Atención Primaria de Urgencia (Sapu) local, donde personal de salud realizó maniobras de reanimación.

Pese a los esfuerzos desplegados por los equipos de emergencia, el niño perdió la vida.

Cabe señalar que Carabineros El Tabo informó los antecedentes a Fiscalía para que se desarrollen las diligencias correspondientes.

PURANOTICIA