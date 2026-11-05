Tragedia en Casablanca: Niño muere tras caer a estanque de agua en Lo Vásquez

Un niño de entre 5 a 6 años murió tras caer a un estanque de agua en la comuna de Casablanca, región de Valparaíso.

El hecho se produjo en el sector de Lo Vásquez, en una instalación particular utilizada para el almacenamiento de agua.

Fue la propia familia del menor la que informó sobre lo ocurrido, lo que motivó el despliegue de dos unidades de Bomberos de Casablanca para realizar las labores de rescate.

Los equipos lograron sacar al niño del estanque y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Sin embargo, tras varios minutos de este procedimiento de emergencia, se constató su fallecimiento.

Cabe señalar que personal de la Policia de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando las diligencias para esclarecer las circunstancias de la tragedia.

(Imagen: Radio Nostálgica)

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