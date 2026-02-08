Tragedia en Caleta Abarca: hombre muere ahogado pese a labores de reanimación

La Capitanía de Puerto de Valparaíso informó que durante la tarde del pasado sábado, se registró el fallecimiento de una persona adulta de sexo masculino en el sector de Playa Caleta Abarca, en la comuna de Viña del Mar.

Según los antecedentes entregados por la Autoridad Marítima, el hombre fue extraído desde el mar por personal de salvavidas, quienes actuaron de manera inmediata tras percatarse de la emergencia ocurrida en el sector costero.

Pese a los esfuerzos de reanimación realizados en el lugar, tanto por los salvavidas como por los vehículos de emergencia que concurrieron al sitio, la víctima falleció en el lugar, confirmándose posteriormente su deceso.

Ante este lamentable hecho, la Autoridad Marítima reiteró el llamado a la ciudadanía a preferir playas habilitadas y con presencia de salvavidas, además de respetar las indicaciones entregadas por el personal especializado.

Finalmente, desde la Capitanía de Puerto de Valparaíso, a través de Paula Barrientos, se insistió en evitar el ingreso al mar en zonas no aptas para el baño, considerar las condiciones del mar antes de ingresar al agua, y reforzar que la prevención y el autocuidado son fundamentales para evitar emergencias.

