Tragedia carretera en El Tabo: dos fallecidos deja violenta colisión entre un camión y una moto

Dos personas perdieron la vida en un accidente de tránsito en la comuna de El Tabo, región de Valparaíso.

Un camión que transportaba madera colisionó con una motocicleta en la ruta G-996, en el cruce El Membrillo.

Los dos ocupantes del vehículo menor fallecieron en la avenida Armando Celis, con cruce Camino Antiguo Algarrobo.

El mayor Emilio Matheu, comisario de la Segunda Comisaría de Cartagena, informó que los dos fallecidos corresponden a dos hombres adultos.

Por su parte, el director de Seguridad de la Municipalidad de El Tabo, Estaban Álvarez, dio a conocer que el conductor del camión fue trasladado en calidad de detenido a un centro de salud para someterlo la alcoholemia.

Cabe señalar que se registraron complicaciones en el flujo vehicular ya que el tránsito en la ruta G-996 fue interrumpido parcialmente en el cruce conocido como El Membrillo, debido a las labores de retiro del camión y de la motocicleta, así como las diligencias de investigación.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros se encargó de realizar las pericias pertinentes.

(Imagen: @rtvvisionnoticiaschile)

