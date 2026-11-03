Tradicional fiesta de Año Nuevo en plaza Sotomayor será reemplazada por "activaciones culturales" en cuatro puntos de Valparaíso

Cuatro barrios comerciales de Valparaíso recibirán actividades culturales y artísticas durante la celebración de Año Nuevo, en una apuesta municipal por descentralizar los festejos y distribuir en distintos sectores de la ciudad el movimiento de visitantes que llega cada temporada para presenciar el espectáculo pirotécnico.

La iniciativa fue anunciada por la alcaldesa Camila Nieto, quien confirmó que el municipio prepara cuatro puntos de activación, cuyos emplazamientos todavía están siendo definidos y serán trabajados junto a las respectivas asociaciones gremiales.

Cabe señalar que la nueva programación comenzará la noche del jueves 31 de diciembre y se extenderá durante el fin de semana largo, con el propósito de favorecer también a los establecimientos gastronómicos, locales nocturnos y servicios hoteleros.

"Vamos a diversificar en cuatro puntos y en cuatro barrios comerciales distintas activaciones culturales y, sobre todo, como el Año Nuevo creo que es el jueves en la noche hacia viernes, con el objetivo que las personas que vienen a ver el show pirotécnico a nuestra ciudad se queden durante el fin de semana", explicó Nieto.

Asimismo, precisó que la propuesta no contempla replicar una celebración de la magnitud de la tradicional fiesta de plaza Sotomayor, sino que detalló que "son cuatro activaciones culturales y también artísticas que van a invitar a ocupar el espacio público, que van a invitar a consumir dentro de la ciudad de Valparaíso".

Tanto la cartelera como los lugares específicos serán comunicados próximamente, una vez que se avance en el trabajo con los gremios de los sectores involucrados.

CONSUMO EN LOS BARRIOS

Uno de los propósitos centrales de esta fórmula es que la llegada de público por el espectáculo pirotécnico no se traduzca únicamente en una concentración de personas en el borde costero, sino que genere movimiento económico en distintos puntos.

"Creo que va a ser bien recibido lo que estoy comentando porque precisamente muchas veces la fiesta de la Sotomayor inhibe que las personas vayan a consumir en los distintos locales nocturnos. En ese sentido, como no vamos a tener la fiesta grande en el espacio público, las personas que se conglomeran en el plan de la ciudad a ver los fuegos artificiales también van a poder tener toda la oferta, tanto de bares como de locales nocturnos de la comuna de Valparaíso", sostuvo la autoridad comunal.

De igual forma, agregó que el Municipio de la Ciudad Puerto espera que las actividades se traduzcan en resultados positivos para los comerciantes, considerando la necesidad de fortalecer la actividad económica local. Así, apostó que el cambio "implique una inversión para los locatarios y también toda la red hotelera de la comuna, para que se beneficien de esta inversión que hace el Municipio de Valparaíso".

LAS OBRAS EN SOTOMAYOR

La reorganización de los festejos coincide con el inicio de las obras de mejoramiento de plaza Sotomayor y sus alrededores, trabajos que comenzaron este lunes 2 de noviembre y que implican una inversión superior a los $3.300 millones.

La alcaldesa porteña reconoció que la intervención generará incomodidades y modificaciones en el uso habitual de este espacio, pero recordó que "cuando uno va a hacer un arreglo en su casa, va a cambiar el techo o va a cambiar el piso, como en este caso en la plaza Sotomayor, hay que hacer ciertos acomodos. Y eso es parte de hacer una inversión que genera empleo y que es de más de 3.300 millones de pesos. No podemos esperar que todo siga exactamente igual cuando vamos a intervenir una arteria tan importante como la plaza Sotomayor".

Finalmente, manifestó que "ciertamente sé que genera incomodidad, sé que es un cambio, pero también es parte del acomodo que tenemos que hacer por la obra que hemos estado esperando y que se inicia precisamente en esta temporada".

Así, Valparaíso recibirá el 2027 con su tradicional espectáculo de fuegos artificiales en el mar, pero con una programación cultural distribuida en cuatro barrios comerciales, cuyos nombres y actividades serán confirmados próximamente.

PURANOTICIA