Tradición, comunidad y cultura: comienza la Fiesta del Tomate Limachino 2026

Con el inicio de una serie de actividades comunitarias y desafíos con puntaje, seis agrupaciones de la comuna de Limache comenzaron su camino para quedarse con el reinado de la Fiesta del Tomate Limachino 2026, una de las celebraciones más representativas de la identidad local.

Las organizaciones en competencia son los clubes deportivos Lo Gamboa, El Esfuerzo, Riquelme, Gimnasia de Limache y Villa Independencia, junto a la agrupación folclórica Fantasía Cuequera, quienes deberán demostrar trabajo en equipo, creatividad y compromiso social a lo largo del proceso previo a la festividad.

La iniciativa tiene como objetivo poner en valor la tradición agrícola de la comuna, particularmente su vínculo histórico con el cultivo del tomate, al mismo tiempo que reconoce el rol fundamental de las organizaciones sociales como motor de cohesión y desarrollo comunitario.

El lanzamiento oficial fue encabezado por el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, quien destacó que esta celebración “permite volver a la esencia y al origen de la comuna, fortaleciendo el sentido de pertenencia y otorgando una retribución económica que potencia el trabajo que realizan día a día las agrupaciones participantes”.

Durante las semanas previas y el sábado 24 de enero, día central de la festividad que se realizará en el Estadio Ángel Navarrete Candia, los equipos deberán enfrentar pruebas culturales, culinarias y creativas, culminando con la coronación de la reina y el rey pintón, en una edición especial que conmemora los 10 años de la Fiesta del Tomate Limachino.

PURANOTICIA A