Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Trabajos en la ruta 68 obligarán al cierre de una pista hacia Santiago desde este lunes

Trabajos en la ruta 68 obligarán al cierre de una pista hacia Santiago desde este lunes

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Las obras de reposición de loza de hormigón se ejecutarán entre el 3 y el 8 de agosto en el sector Melosilla, por lo que habrá restricciones permanentes en la pista derecha.

Trabajos en la ruta 68 obligarán al cierre de una pista hacia Santiago desde este lunes
Viernes 31 de julio de 2026 15:50
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

El próximo lunes 3 de agosto comenzarán los trabajos de reposición de loza de hormigón en la pista derecha de la ruta 68, en dirección a Santiago, específicamente en el sector Melosilla, como parte de las labores de conservación de la ruta.

Las obras se extenderán de manera continua entre el lunes 3 y el sábado 8 de agosto, lo que requerirá el cierre permanente de la pista derecha entre los kilómetros 82,6 y 82,1.

Estas labores buscan mejorar las condiciones de seguridad, comodidad y nivel de servicio para todos los usuarios de la carretera que conecta las regiones de Valparaíso con la Metropolitana.

Samuel Valenzuela, gerente de Operaciones de Ruta 68 a la costa, indicó que "durante el desarrollo de estos trabajos es importante que los conductores planifiquen sus desplazamientos, conduzcan atentos a las condiciones de la vía y respeten la señalización y los límites de velocidad establecidos".

Asimismo, sostuvo que "la colaboración de cada usuario es clave para que las obras se desarrollen de forma segura y con el menor impacto posible".

Cabe hacer presente que ante cualquier emergencia en la ruta 68 pueden comunicarse con el número de emergencia *6868, disponible para brindar asistencia y orientación las 24 horas del día.

PURANOTICIA

Cargar comentarios