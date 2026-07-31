Trabajos en la ruta 68 obligarán al cierre de una pista hacia Santiago desde este lunes

El próximo lunes 3 de agosto comenzarán los trabajos de reposición de loza de hormigón en la pista derecha de la ruta 68, en dirección a Santiago, específicamente en el sector Melosilla, como parte de las labores de conservación de la ruta.

Las obras se extenderán de manera continua entre el lunes 3 y el sábado 8 de agosto, lo que requerirá el cierre permanente de la pista derecha entre los kilómetros 82,6 y 82,1.

Estas labores buscan mejorar las condiciones de seguridad, comodidad y nivel de servicio para todos los usuarios de la carretera que conecta las regiones de Valparaíso con la Metropolitana.

Samuel Valenzuela, gerente de Operaciones de Ruta 68 a la costa, indicó que "durante el desarrollo de estos trabajos es importante que los conductores planifiquen sus desplazamientos, conduzcan atentos a las condiciones de la vía y respeten la señalización y los límites de velocidad establecidos".

Asimismo, sostuvo que "la colaboración de cada usuario es clave para que las obras se desarrollen de forma segura y con el menor impacto posible".

Cabe hacer presente que ante cualquier emergencia en la ruta 68 pueden comunicarse con el número de emergencia *6868, disponible para brindar asistencia y orientación las 24 horas del día.

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