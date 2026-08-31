Trabajos de mitigación en ladera de la Av. España permitieron retirar 20 toneladas de material en dirección a Viña del Mar

La circulación por la Avenida España se reanudó este domingo 30 de agosto tras el desarrollo de trabajos de mitigación en el sector. La vía quedó habilitada de forma temporal con una sola pista en dirección a Viña del Mar, mientras continúan las labores de evaluación sobre el terreno.

Durante las faenas de emergencia se logró el retiro de más de 20 toneladas de material con riesgo de desprendimiento. A lo largo de la intervención también se detectaron zonas de roca fragmentada que no estaban contempladas en el plan inicial.

La reapertura se mantendrá de manera parcial debido a que aún existen áreas de la ladera pendientes de evaluación. La prioridad actual se enfoca en mantener el tránsito bajo condiciones de seguridad mientras se determina la factibilidad de habilitar una segunda pista.

El Serviu Valparaíso estará a cargo de monitorear el comportamiento del terreno durante los próximos días mediante la instalación de cámaras y sensores. Los datos recolectados por estos instrumentos entregarán los antecedentes necesarios para analizar la apertura del segundo carril.

En paralelo a las medidas de mitigación inmediatas, se inició la fase de ingeniería de diseño para la estabilización definitiva del talud. Este proceso contempla estudios geotécnicos, levantamientos topográficos y análisis especializados para proyectar la instalación de anclajes, mallas de contención, nuevos muros y obras de drenaje.

Mientras las labores actuales buscan reducir el riesgo inmediato y permitir el flujo vehicular, la ingeniería posterior definirá la infraestructura permanente para el sector. Por ahora, el flujo por Avenida España operará a capacidad reducida a la espera de los informes que determine el monitoreo.



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