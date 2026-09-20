Accidente vehicular protagonizado por conductor ebrio mantiene a una persona en riesgo vital y siete lesionados en Quintero

Una persona en riesgo vital y siete lesionados mantiene hasta el momento un accidente protagonizado por un conductor ebrio la madrugada de este domingo en la comuna de Quintero, a la altura del cruce Loncura, en la región de Valparaíso.

De acuerdo con el fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, el imputado se encontraba “en manifiesto estado de ebriedad” cuando colisionó con otro vehículo que se encontraba detenido en el acceso a la ciudad.

“Hoy se controla la detención de un imputado que en la madrugada de este domingo, en manifiesto estado de ebriedad, colisionó en la entrada de la ciudad de Quintero con otro vehículo que se encontraba detenido”, señaló el ente persecutor.

Producto del impacto, ocho personas resultaron con distintos tipos de lesiones, y una de ellas se mantiene en riesgo vital.

El fiscal además explicó que, debido a que la investigación se mantiene en curso, se solicitó ampliar la detención del imputado. “Producto de ello, y que se encuentran pendientes los peritajes de las SIAT de Carabineros, así como la evolución de la víctima, se amplió la detención hasta el próximo día martes 22 de septiembre”, indicó el fiscal.

PURANOTICIA