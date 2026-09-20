Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Minutos de terror: rescatan a bañista que luchaba por salir del mar en playa de Cartagena

Minutos de terror: rescatan a bañista que luchaba por salir del mar en playa de Cartagena

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Luego de largos minutos en los que intentaba escapar del fuerte oleaje, el sujeto debió ser auxiliado por otro bañista que se encontraba disfrutando del balneario, lo que finalmente evitó que el complejo hecho terminara convertido en una tragedia.

Minutos de terror: rescatan a bañista que luchaba por salir del mar en playa de Cartagena
Domingo 20 de septiembre de 2026 19:59
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Momentos de tensión fueron los que se vivieron la tarde de este domingo en una playa de la comuna de Cartagena en la región de Valparaíso, luego de que un hombre permaneciera varios minutos intentando salir del agua.

Luego de largos minutos en los que intentaba escapar del fuerte oleaje, el sujeto debió ser auxiliado por otro bañista que se encontraba disfrutando del mar, lo que finalmente evitó que el complejo hecho terminara convertido en una tragedia.

Cabe recordar que la temporada de playas y piscinas en Chile inicia el 15 de diciembre, por lo que los distintos balnearios a lo largo del país se mantienen sin personal de salvavidas, lo que obliga a doblar las precauciones al momento de disfrutar del mar.

PURANOTICIA