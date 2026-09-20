Fatal incendio en ruco deja a una persona fallecida en Quillota

Un voraz incendio afectó la noche de este domingo a un ruco ubicado en la comuna de Quillota, en la región de Valparaíso, el cual dejó a una persona fallecida.

Hasta el lugar concurrió voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la comuna, personal de Seguridad Pública Municipal y Carabineros de Chile, quienes trabajaron en la emergencia y mantienen el resguardo del sitio de la tragedia.

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