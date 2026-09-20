Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Fatal incendio en ruco deja a una persona fallecida en Quillota

Fatal incendio en ruco deja a una persona fallecida en Quillota

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Hasta el lugar concurrió voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la comuna, personal de Seguridad Pública Municipal y Carabineros de Chile, quienes trabajaron en la emergencia y mantienen el resguardo del sitio de la tragedia.

Fatal incendio en ruco deja a una persona fallecida en Quillota
Domingo 20 de septiembre de 2026 23:49
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un voraz incendio afectó la noche de este domingo a un ruco ubicado en la comuna de Quillota, en la región de Valparaíso, el cual dejó a una persona fallecida.

Hasta el lugar concurrió voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la comuna, personal de Seguridad Pública Municipal y Carabineros de Chile, quienes trabajaron en la emergencia y mantienen el resguardo del sitio de la tragedia.

Noticia en desarrollo . . .

PURANOTICIA