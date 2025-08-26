Trabajos de Esval ocuparán pista de un importante tramo costero de Viña del Mar

A partir de este martes 26 de agosto, Esval inicia el mejoramiento del macrocolector Reñaca-Viña del Mar, en el tramo de avenida San Martín, entre 14 Norte y la rotonda Benidorm/15 Norte. La iniciativa, que contempla el uso de la tecnología CIPP (Cured in Place Pipe), beneficiará a 65.000 hogares de la comuna.

Los trabajos consisten en instalar una manga flexible de resina en un tramo de 76 metros que, al solidificarse, forma una estructura nueva al interior de la tubería. Este sistema, además, permite reducir considerablemente los tiempos de ejecución, que con la forma convencional demorarían varias semanas e implicarían excavaciones, roturas extensas de calzada y cortes de tránsito.

El subgerente zonal de Esval, Víctor Pimentel, explicó que "tal como en mayo, en avenida Jorge Montt, ejecutaremos estas obras con una metodología no invasiva y de menor impacto, que ya estamos extendiendo a otras zonas".

El ejecutivo explicó que la iniciativa tiene una inversión de $336 millones y se ejecutará en un tramo de 1.450 mm de diámetro, siendo la más grande a nivel nacional para este tipo de rehabilitación sin zanja.

Los trabajos consideran una inspección previa con cámaras móviles que se introducen en la tubería, además de limpieza a alta presión y succión de residuos, con el fin de habilitar la red para la instalación del revestimiento flexible. Este innovador método refuerza el colector, previene filtraciones y prolonga su vida útil por más de 50 años.

Desde la empresa destacaron también la coordinación con la Municipalidad de Viña del Mar y la Seremi de Transportes para desarrollar las obras.

OCUPACIÓN DE LA CALZADA

Las faenas inician este martes 26 de agosto, entre las 10:00 y 16:00 horas, con la instalación de un bypass para desviar el flujo de aguas servidas.

En ese periodo, se ocupará una pista de norte a sur entre la rotonda Av. San Martín/Benidorm y 14 Norte (costado del borde costero, en dirección hacia Viña del Mar), permaneciendo habilitada la calzada izquierda para el tránsito vehicular.

Luego, los trabajos continuarán con la siguiente programación, manteniendo la ocupación de la pista derecha en los horarios que se indican:

-Martes 26 al jueves 29 (de 21:00 a 6:00 am): limpieza y video inspección del colector.

-Viernes 29 (de 20:00 horas a 10:00 del sábado 30): rehabilitación de macro colector e instalación de manga interior.

-Sábado 30 (de 21:00 horas, hasta las 5:30 del domingo 31): retiro del bypass, finalización de los trabajos y reapertura de pista derecha. para reabrir totalmente la pista.

En tanto, entre este martes y la madrugada del domingo, estarán temporalmente cerradas la vereda y ciclovía en el tramo señalado, por lo que se habilitarán los desvíos correspondientes.

Desde la sanitaria se está informando a través de la entrega de volantes a conductores y residentes del sector, además de la instalación de señalética vial y peatonal. Asimismo, se recomendó a la comunidad planificar los tiempos de viaje durante los horarios de ocupación de calzada y preferir el uso de rutas alternativas (como 17 Norte y Nueva Libertad) hacia el centro de la comuna mientras se ejecuten los trabajos.

