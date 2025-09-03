Trabajos de Esval mantienen ocupada la pista derecha de la transitada Av. San Martín de Viña del Mar: conozca aquí los horarios

Debido a los trabajos de mejoramiento del macrocolector Viña del Mar - Reñaca, Esval anunció ocupación de una pista de la transitada avenida San Martín.

Las obras se realizan en la pista derecha de Av. San Martín, entre la rotonda Benidorm y la calle 14 Norte, en dirección al centro de la Ciudad Jardín.

La empresa sanitaria aseguró que la acción fue coordinada con la Municipalidad de Viña del Mar y la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones.

Cabe hacer presente que esta ocupación comenzó a las 20:00 horas del martes y se extenderá hasta el mediodía de este miércoles 3 de septiembre.

Desde Esval aseguraron que durante todo este periodo de tiempo se mantendrá habilitada la calzada izquierda, de norte a sur.

"Se recomienda a los conductores planificar sus viajes y preferir la alternativa de calle 17 Norte y Nueva Libertad", agregaron desde la firma.

Vale indicar que estos trabajos forman parte de la finalización de las obras de mejoramiento del macrocolector Viña del Mar-Reñaca, que permiten rehabilitar un tramo de esta conducción principal de aguas servidas, beneficiando a 65.000 hogares.

