Trabajos de emergencia obligarán a restringir nuevamente el tránsito en la bajada Santos Ossa de Valparaíso

Hasta el jueves 11 de septiembre permanecerá restringido a una pista de circulación el tránsito en el sector de la bajada Santos Ossa de Valparaíso, específicamente en el kilómetro 108.500, debido a la ejecución de trabajos de emergencia en el talud.

En el sector, la concesionaria Ruta 68 a la Costa debe retirar el material de las mallas, que se ha desprendido producto de las lluvias registradas en las últimas semanas.

"Si bien, el talud cuenta con elementos de contención como mallas y tensores, éstos necesitan mantención y reparación, ya que se vieron afectados por los recientes eventos climáticos. La concesionaria utilizará la pista lenta contigua al talud, para ejecutar estos trabajos con mayor seguridad", indicó el seremi de Obras Públicas, Dennys Mendoza.

La segregación se iniciará este lunes 1 de septiembre a las 22:00 horas y se extenderá hasta el jueves 11 de septiembre en la pista lenta de bajada, por lo que sólo habrá una pista habilitada en el sector.

Se recomienda a quienes utilizan esta ruta,tomar vías alternativas y tener en cuenta las demoras en tiempos de viaje.

