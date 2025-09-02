Caos en Valparaíso por trabajos en la bajada Santos Ossa: tránsito seguirá reducido a una pista hasta el 11 de septiembre

La noche de este lunes 1 de septiembre comenzaron los nuevos trabajos de emergencia en la bajada Santos Ossa, a la altura del kilómetro 108, en Valparaíso.

¿El motivo? La concesionaria Ruta 68 a la Costa debe retirar el material de las mallas que se ha desprendido producto de las lluvias registradas en las últimas semanas.

Cabe hacer presente que estos trabajos se mantendrán hasta el jueves 11 de septiembre, reduciendo el tránsito vehicular a una sola pista.

Producto de esta situación, se ha registrado una importante congestión vehicular en dirección al plan de Valparaíso, tal como era previsible por estas obras.

El seremi de Obras Públicas, Dennys Mendoza, explicó que "si bien, el talud cuenta con elementos de contención como mallas y tensores, estos necesitan mantención y reparación, ya que se vieron afectados por los recientes eventos climáticos".

Desde la cartera recomendaron a los usuarios de esta ruta al plan porteño a tomar vías alternativas y tener en cuenta las demoras en tiempos de viaje.

Por ejemplo, desde la unidad Transporte Informa hicieron un llamado a que "prefiera La Pólvora y El Vergel" para desplazarse al centro de la Ciudad Puerto.

(Imagen: @alitaoporto)

PURANOTICIA