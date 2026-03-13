Seguimiento de seguridad municipal permite detener a dos sujetos que perpetraron un robo por sorpresa en Villa Alemana

Dos sujetos fueron detenidos por personal de seguridad municipal de Villa Alemana, tras ser identificados como los autores de un robo por sorpresa a las afueras de un supermercado ubicado en la intersección de calle San Martín con Valparaíso.

El procedimiento, que culminó con la entrega de los individuos a Carabineros, se desarrolló en pleno centro y forma parte del plan municipal «Villa Alemana Seguro».

Tras ser alertados por vecinos, los patrulleros iniciaron un seguimiento controlado que permitió interceptar a los sospechosos frente al paseo Latorre, donde la víctima reconoció a los individuos, permitiendo así asegurar el sitio para la llegada policial.

Claudio Mendiboure, director de Seguridad Pública, señaló que el personal "fue alertado por una persona mayor que manifestó haber sido víctima del robo de sus pertenencias por parte sujetos. De forma inmediata, nuestros inspectores auxiliaron a la víctima e interceptaron a los involucrados, que fueron puestos a disposición de Carabineros".

Por su parte, el alcalde Nelson Estay enfatizó que "este operativo exitoso es una muestra clara de que el plan «Villa Alemana Seguro» está funcionando mejor que nunca. No daremos oportunidad a quienes pretendan alterar la tranquilidad de nuestra comuna. Seguiremos potenciando los patrullajes permanentes para brindar el resguardo que nuestros vecinos merecen. Este 2026 es el año en el que consolidamos la seguridad en Villa Alemana. Le estamos haciendo difícil el trabajo a los delincuentes porque las medidas que hemos adoptado están siendo efectivas".

