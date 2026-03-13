Cuatro detenidos y 16 infracciones deja «Ronda Impacto» de Carabineros en La Cruz

Cuatro personas detenidas arrojó un nuevo operativo de «Ronda Impacto» realizado por funcionarios de la 4ª Comisaría de Carabineros en la comuna de La Cruz.

Este servicio focalizado permitió capturar a dos individuos que estaban prófugos de la justicia, además de uno por infracción a la ley de drogas y otro por desacato.

Asimismo, la policía uniformada detalló que se cursaron 16 infracciones por distintas faltas a la ley de tránsito, de alcoholes y de patentes municipales.

De igual forma, en la «Ronda Impacto» se realizaron casi 100 controles preventivos y se fiscalizaron alrededor de una veintena de locales comerciales y de alcoholes.

La teniente Camila Molina, de la 4ª Comisaría de Quillota, explicó que la finalidad del servicio era "reforzar la seguridad y prevenir la comisión de delitos".

"Se logró la detención de cuatro personas por diferentes delitos, además de cursar infracciones a la ley de tránsito, ley de alcoholes y a locales comerciales que no mantenían su documentación al día", complementó la oficial de la policía uniformada.

Por último, la teniente Molina precisó que "se efectuaron fiscalizaciones a locales comerciales y controles de identidad y vehiculares, reafirmando así el compromiso de Carabineros por la seguridad у la tranquilidad de los vecinos".

