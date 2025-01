Trabajadores de la Salud Municipal de la V Región en picada contra la reforma de pensiones: "Comenzamos bastante mal"

Cada vez más cuesta arriba se torna la discusión en torno a la propuesta de reforma de pensiones del Gobierno. Mientras algunos sostienen que el camino se está abriendo a la posibilidad de llegar a acuerdos –como es el caso de la ministra del Trabajo, Jeanette Jara– desde la derecha plantean que son más bien escasas, casi nula mejor dicho, las posibilidades de lograr consenso.

Y justo en medio de este escenario, donde nadie afloja la cuerda, se sumó el episodio protagonizado por el propio Presidente Gabriel Boric, que dividió aún más las posturas en el eje político, al afirmar en el encuentro ciudadano «Chile merece mejores pensiones», que “el Gobierno ha tenido flexibilidad. Hemos estado dispuestos a modificar las posiciones con que entramos en el Parlamento, porque sabemos que no tenemos los votos para hacer la reforma que a nosotros nos gustaría, pero permítanme decirles desde esta tribuna a la derecha, que la derecha tiene que entender también que ellos tampoco tienen los votos para hacer la reforma que ellos quieren y, por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo”.

Y en el debate, sin ni siquiera haber sido convocados para plantear sus puntos de vista, sino que simplemente fueron marginados de la discusión, entraron los trabajadores de la salud municipal de la región de Valparaíso. ¿Y qué es lo que dicen?

“Nuestra posición es clara, el movimiento social y sindical en Chile ha dicho con fuerza: no más AFP. Las jubiladas y jubilados de nuestro país merecen pensiones dignas y el fortalecimiento del actual modelo de capitalización individual no las garantiza”. Así lo afirmó a Puranoticia.cl, Fabricio González, presidente de la Federación Quinta Histórica de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam).

El dirigente sostuvo que “nosotros no somos parte del debate, no hemos sido llamados a ser parte de la discusión de este proyecto, por lo tanto, ya desde ese punto de vista, comenzamos bastante mal. En la misma lógica que el proyecto de ley, hasta el momento va en un 0,5% de la cotización extra para solidaridad, nos parece vergonzoso. No queremos entregarle nuestra cotización adicional a las AFP, porque han demostrado que son una mala administradora, que no entrega pensiones dignas y que están mandando a la pobreza a miles de trabajadores”.

Agregó que “tenemos casos en la Confusam de compañeros que una vez cumplidos más de 30 años en los centros de salud públicos se terminan yendo a sus casas con tasas de reemplazo menores al 30%, generando bastantes problemas económicos en su vida posterior al mundo laboral”.

El presidente de la Federación Quinta Histórica manifestó que “rechazamos esta iniciativa, porque a nuestro juicio, entregarle gran parte de la cotización extra a las AFP, lo que se está haciendo es capitalizar nuevamente a las aseguradoras del fondo previsional, que es un negocio privado en el que gran parte de los negocios lo hacen fuera del país y, luego, entregan crédito a los mismos trabajadores para poder aumentar la tasa de ganancia. Las pérdidas la asumen los mismos trabajadores cuando sus negocios no funcionan”.

González explicó que lo que buscan los trabajadores de la salud municipalizada es un sistema tripartito, universal, público en el que “tenga responsabilidad tanto el trabajador, el empleador y el Estado de poder sostener la pensión en el futuro. Ésa ha sido la propuesta única que ha tenido la Confusam, la Central Única de Trabajadores y cientos de federaciones de trabajadores del ámbito público y privado. Es lo que se utiliza en el mundo y ha beneficiado a miles de trabajadores”.

