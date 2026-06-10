Trabajadores de empresa contratista de Codelco iniciaron una huelga con barricadas en puntos de accesos a la División Andina

En horas de la madrugada de este miércoles 10 de junio comenzó la huelga legal de los trabajadores de la empresa Nexxo, contratista de la División Andina de Codelco.

La acción se adoptó luego que las negociaciones con la estatal no llegaran a puerto, motivo por el que se dio inicio a la movilización en la comuna de Los Andes.

Como se pudo ver en imágenes publicadas en redes sociales, los trabajadores iniciaron la huelga con barricadas para bloquear tres puntos de acceso a la División Andina.

Uno de ellos es la salida de buses y otro es un tramo clave de la ruta 60CH, los que fueron obstaculizados por los huelguistas para causar un mayor impacto.

No obstante, luego de algunas conversaciones, a eso de las 7:00 horas de este miércoles las barricadas fueron retiradas para que se reaundara el tránsito vehicular.

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