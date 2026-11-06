Trabajadores a honorarios marcharon por Quilpué y protestaron en el Municipio para exigir detalles del acuerdo presupuestario

La incertidumbre sobre la continuidad laboral y las remuneraciones de los trabajadores a honorarios de la Municipalidad de Quilpué sigue tensionando la relación entre los funcionarios y la administración comunal.

Pese al acuerdo alcanzado este miércoles 4 de noviembre entre la administración de la alcaldesa Carolina Corti y los concejales para avanzar en una nueva propuesta presupuestaria, los trabajadores mantienen su paralización a la espera de conocer formalmente sus alcances.

En ese contexto, un grupo de funcionarios agrupados en el Sindicato de Trabajadores a Honorarios del municipio se movilizó durante la jornada de este viernes 6 de noviembre por las calles de Quilpué, en una nueva manifestación para visibilizar sus demandas.

La protesta finalizó al interior de la Municipalidad, donde los manifestantes levantaron pancartas y expresaron a viva voz su molestia, exigiendo a la administración de Corti que entregue información concreta sobre el entendimiento alcanzado con los integrantes del Concejo Municipal.

El principal cuestionamiento de los trabajadores apunta a que, hasta ahora, no han recibido una comunicación formal que detalle cómo se implementará el acuerdo y de qué manera podría repercutir en sus remuneraciones y continuidad laboral.

La preocupación se relaciona también con la reducción de los recursos considerados para financiar los honorarios. Según explicó a Puranoticia.cl el presidente del sindicato, Miguel Moya, se pasó de una necesidad presupuestaria de $454 millones para mantener a los funcionarios en las mismas condiciones a una propuesta de $406 millones, diferencia de $48 millones cuyo impacto todavía desconocen.

Cabe recordar que el acuerdo alcanzado entre la alcaldesa y los concejales deberá traducirse en una nueva modificación presupuestaria, cuya votación está programada para el próximo miércoles 11 de noviembre. Mientras tanto, los trabajadores sostienen que no retomarán sus funciones hasta contar con información oficial sobre la propuesta y sus efectos.

De esta manera, la movilización de este viernes vuelve a poner en evidencia que el entendimiento político alcanzado en el municipio todavía no logra despejar la incertidumbre entre los funcionarios a honorarios, quienes exigen ser informados sobre las decisiones que podrían afectar directamente sus condiciones laborales.

PURANOTICIA