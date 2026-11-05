Trabajadores a honorarios de Quilpué mantienen paro pese a acuerdo: "No podemos retomar funciones si no tenemos algo formal"

La crisis financiera que atraviesa la Municipalidad de Quilpué sigue manteniendo en incertidumbre la continuidad laboral de trabajadores a honorarios. El conflicto se agudizó luego que el Concejo Municipal rechazara la semana pasada –y por segunda vez– una modificación presupuestaria presentada por la administración de la alcaldesa Carolina Corti, destinada a financiar las remuneraciones de estos funcionarios.

Y aunque este miércoles 4 de noviembre se alcanzó un acuerdo con los concejales con el objetivo de avanzar en una nueva propuesta, esta todavía debe ser sometida a votación, programada para el próximo miércoles 11 de noviembre. En ese escenario, los trabajadores aseguraron que el paro de brazos caídos se mantendrá vigente.

Así lo confirmó Miguel Moya, presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Municipalidad de Quilpué, quien explicó a Puranoticia.cl que el entendimiento alcanzado entre el Concejo y la administración no ha significado el término de la movilización. El dirigente sostuvo que los funcionarios necesitan conocer formalmente los detalles de la propuesta y de qué manera podría afectar sus remuneraciones y continuidad laboral antes de regresar a sus puestos de trabajo.

"Yo le he planteado a la alcaldesa que nosotros hoy día como trabajadores a honorarios continuamos la paralización. Estaba escuchando que la idea de esta publicación era que nosotros retomáramos funciones, pero hoy día no podemos retomar funciones si no tenemos algo formal", afirmó el trabajador.

El representante de los funcionarios a honorarios aseguró que "tenemos toda la disposición y le planteamos a la alcaldesa y a la administradora de poder conversar porque queremos volver a trabajar, si para eso estamos acá. Pero hoy día, sin una comunicación formal, sin una propuesta y sin saber cuál es la bajada real de esa propuesta y cómo va a afectarnos a nosotros como trabajadores a honorarios, no tenemos ninguna posibilidad de bajar la paralización".

MALA COMUNICACIÓN

Uno de los principales cuestionamientos del dirigente de los funcionarios apunta a la forma en que la administración municipal informó el acuerdo. Según relató, los representantes de los trabajadores no recibieron una comunicación oficial sobre el resultado de las conversaciones con los concejales y se enteraron a través de una publicación difundida en las redes sociales del Municipio de Quilpué.

"Le planteamos, como primer punto, que nos enteramos que este acuerdo ya se concretó y se cerró mediante el comunicado público en las redes sociales, no por una comunicación oficial de la administración con nosotros como trabajadores a honorarios. Ese primer punto nosotros lo lamentamos y se lo hicimos saber, porque creo que ha existido una falencia en cuanto a comunicación interna dentro del Municipio y que ya no podemos seguir mirando para el lado", señaló Moya.

Asimismo, planteó que "durante todo esto proceso, estos tres días, los dirigentes de las asociaciones y del sindicato a honorarios nos mantuvimos afuera de las oficinas donde se estaba dando porque la información que recibíamos era cuando ellos terminaban su reunión y ahí en el pasillo nos quedábamos a conversar con la alcaldesa".

El presidente del sindicato continuó explicando que "cuando estábamos a la espera de esa reunión, aparece el comunicado y ahí nos enteramos. De hecho, en un momento nosotros como sindicato de trabajadores a honorarios solicitamos poder participar de esta mesa de trabajo, porque entendíamos que eran nuestros sueldos, nuestra continuidad y nos interesaba saber el detalle de cómo se estaba conversando todo esto. Y lamentablemente nos enteramos por el comunicado".

Moya agregó que, posteriormente, y a solicitud de los propios trabajadores, se concretó una reunión más formal con la alcaldesa Corti y la administradora municipal. En ese sentido, informó que "les solicitamos saber cuál era la propuesta formal, saber cuál eran los detalles, pero dijeron que lo estaban trabajando y que lo estaban cerrando. Pasamos de $454 millones que se necesitaban para mantener a todos los trabajadores en las mismas condiciones, pasamos a $406 millones. Y ahí se genera una bajada de $48 millones que no sabemos cómo va a afectar".

Finalmente, consultado por la posibilidad de que se apliquen descuentos por los días de paralización, Moya explicó que "nosotros trabajamos por función, no trabajamos por un horario determinado. Entonces lo que tenemos que hacer es que, volviendo a trabajar –que queremos que sea lo antes posible– vamos a empezar a trabajar a toda marcha para poder cumplir con nuestras funciones, pero no debiese existir ningún tipo de descuento, no existe ningún marco legal que le permita siquiera a la Municipalidad pretender hacer descuento por días no trabajados".

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