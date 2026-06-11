Trabajador se toma una grúa en Villa Alemana para exigir el pago de una millonaria deuda laboral: anuncia huelga indefinida

Tensos momentos se vivieron en la comuna de Villa Alemana luego de que un trabajador de la construcción escalara una grúa perteneciente a una obra del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) como medida extrema para exigir el pago de una millonaria deuda laboral que, según denuncia, arrastra desde hace años.

El protagonista de la protesta fue identificado como Andrés Araya, quien difundió un video en el que expresó la desesperación que lo llevó a adoptar esta acción.

"Yo solamente soy un trabajador desesperado, reclamando malas condiciones laborales", sostuvo el trabajador, según se desprende del registro audiovisual.

Según explicó, la deuda pendiente supera los $20 millones y se origina tras la quiebra de la empresa constructora 3L, donde el Serviu y Abicop figuraban como mandantes. Además, aseguró que su caso no es aislado, sino que afecta a cientos de trabajadores.

"Voy para seis años esperando el pago de mis remuneraciones y de mi finiquito", denunció el trabajador de la construcción, asegurando que representa a más de 400 operarios que se encuentran en una situación similar a la de él.

La manifestación provocó un amplio despliegue de personal de seguridad en el sector. De acuerdo con el relato de Araya, carabineros intentaron persuadirlo para que depusiera la protesta, aunque aseguró que mantendrá su postura.

"El carabinero obviamente me llama para amenazarme, que me van a bajar. Yo les dije que ni el GOPE me va a bajar", subrayó el hombre en el video.

El trabajador subió a la estructura con provisiones y advirtió que no descenderá hasta obtener una respuesta concreta respecto al pago de la deuda y la instalación de una mesa de diálogo junto a su representante legal. "Me voy a quedar aquí arriba hasta cobrar mi plata (...) Decido hacer una huelga indefinida", enfatizó.

ORIGEN DEL CONFLICTO

De acuerdo con los denunciantes, desde agosto de 2020 permanecen impagas diversas obligaciones laborales, entre ellas cotizaciones previsionales, remuneraciones e indemnizaciones que ya habrían sido reconocidas judicialmente.

Mientras la protesta continúa, trabajadores afectados han comenzado a trasladarse hasta el lugar para respaldar la movilización y exigir el pago íntegro de los montos adeudados.

La situación se agravó tras un reciente fallo de la 12ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por las ministras Paola Díaz, Graciela Gómez y Francisca Amigo, instancia que determinó que el Serviu no tendría responsabilidad como empresa mandante respecto de las obligaciones laborales reclamadas por los trabajadores.

La resolución generó preocupación e indignación entre los afectados, quienes acusan un abandono institucional que los deja sin alternativas para recuperar los recursos adeudados.

En medio de la protesta, compañeros de Araya expresaron su frustración frente a la situación que enfrentan. “Nos están quebrando mientras dicen que el Estado está quebrado”, dijo uno.

Hasta el cierre de esta nota, la movilización se manteía activa en la región de Valparaíso. Los trabajadores advirtieron que, de no recibir respuestas por parte del Serviu o del Gobierno, no descartan radicalizar las movilizaciones y extender las protestas a distintos puntos del país.

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