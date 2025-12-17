Trabajador que realizaba faenas agrícolas en Santo Domingo fue detenido por presuntamente iniciar el incendio forestal

El Ministerio Público confirmó que un hombre se encuentra detenido como presunto autor del incendio forestal que ha consumido más de 200 hectáreas en el sector Bucalemito de Santo Domingo, comuna que se mantiene en Alerta Roja.

Cabe hacer presente que durante la mañana de este martes 16 de diciembre se originó una emergencia forestal de proporciones en el sector, lo que incluso generó que se activara la Alerta SAE para evacuar tres sectores de la comuna.

Y es que la voracidad de las llamas, sumado al viento reinante en Santo Domingo, hizo que el fuego rápidamente se propagara, poniendo en peligro a zonas pobladas, justamente a las que se les hizo los llamados a abandonar sus propiedades.

Debido a toda esta situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en coordinación con la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Delegación Presidencial Regional, declararon Alerta Roja en Santo Domingo.

De forma paralela, se iniciaron una serie de diligencias para lograr determinar cómo se originó el fuego que dio paso a este incendio forestal de grandes proporciones, logrando dar con el paradero del presunto autor de la emergencia.

El fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia de Valparaíso, Roberto Depaux, dio a conocer que este martes, a eso de las 10 de la mañana, "en el sector de Bucalemito, en el fundo La Cabaña del camino Mostazal, en la comuna Santo Domingo, un imputado masculino mayor de edad realizó faenas agrícolas en las que utilizó maquinaria".

El persecutor regional complementó sus palabras afirmando que "en el uso de éstas, y al tomar contacto con material rocoso en el lugar, produjo chispas, las que ocasionaron el inicio de un incendio, que hasta el momento de la detención del imputado abarcaba la cantidad de 135 hectáreas aproximadamente".

De esta manera, el Ministerio Público instruyó la realización de diversas diligencias, tanto a personal de Carabineros como al de la Conaf, con el objetivo de determinar la dinámica de los hechos y la cuantía de los daños ocasionados.

En cuanto a la situación del trabajador detenido por presuntamente iniciar el incendio, se informó que pasará a control de detención, con el objeto de formalizar la investigación en su contra y determinar las medidas cautelares que correspondan.

