Trabajador fue apuñalado en el tórax por un conocido tras negarse a regalarle mercadería en Hijuelas

Un trabajador sufrió lesiones con arma blanca tras ser atacado la noche de este miércoles al interio de un local comercial de la comuna de Hijuelas, región de Valparaíso.

La víctima relató que mientras trabajaba en el local comercial de propiedad de su padre, llegó un conocido a pedirle que le regalara una caja de mercadería.

Ante la negativa, el sujeto se ofuscó y luego de extraer un cuchillo desde sus pertenencias, lo apuñaló en el tórax para luego darse a la fuga.

El afectado fue trasladado hasta el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, donde fue atendido y posteriormente dado de alta.

La Sección de Investigación Policial (SIP) de La Calera quedó a cargo de la investigación de este caso, quienes ya tienen identificado al presunto agresor.

Cabe señalar que la encargada de Seguridad Pública de la Delegación Presidencial Provincial de Quillota, Cecilia Neira, indicó que el hecho quedó al descubierto cerca de las 22:30 horas de este miércoles, cuando Carabineros fueron alertados por el ingreso de una persona herida al Cesfam de Hijuelas.

(Imagen referencial: iStock)

PURANOTICIA